Брестский интернет-магазин по продаже трикотажных изделий не уплатил в бюджет более 925 тыс. рублей налогов. Серую схему реализации белорусских товаров в Россию раскрыли работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, два брестчанина создали интернет-магазин в 2016 году, выступив учредителями общества с ограниченной ответственностью (один из компаньонов занял пост директора). Трикотажные изделия закупались у белорусских производителей и продавались через интернет-магазин в основном российским предпринимателям. При этом отгрузка товаров оформлялась на зарегистрированные в России подконтрольные субъекты хозяйствования (инициаторами регистрации этих структур были сами брестские коммерсанты), а в товаросопроводительных документах стоимость реализованной продукции занижалась в несколько раз для минимизации налогов.

Прибыль от доходного интернет-бизнеса аккумулировалась на счетах российских фирм. Большую часть денежных средств (после уплаты 6% с выручки при упрощенной системе налогообложения) брестчане использовали на личные нужды.

В результате использования этой незаконной схемы в бюджет за 2016-2019 годы не поступило более 925 тыс. рублей. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 33-летнего и 34-летнего жителей Бреста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

В целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество подозреваемых, включая 2 автомобиля и 5 объектов недвижимости, на общую сумму свыше 700 тыс. рублей.