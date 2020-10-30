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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСАТОМНАДЗОР РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БЕЛАЭС
09:25 02.11.2020
В связи с поступающими вопросами о лицензировании Белорусской АЭС Госатомнадзор подготовил разъяснения, которые раскрывают этапность лицензирования ввода в эксплуатацию первого энергоблока атомной станции.
Как известно, МЧС выдало БелАЭС разрешения на определенные этапы работ, в том числе 23 октября выдано разрешение на энергопуск первого блока. Следующим этапом будет внесение дополнений в лицензию в части разрешения опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в ходе которого произойдет последовательное освоение мощности энергоблока от 50% номинальной до номинальной.
«Перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока экспертная организация дополнит подготовленное экспертное заключение результатами рассмотрения отчетов по результатам физического и энергетического пусков, опытно-промышленной эксплуатации, окончательных редакций отчета по обоснованию безопасности и вероятностного анализа безопасности энергоблока, откорректированных по результатам его ввода в эксплуатацию», - говорится в комментарии.
Госатомнадзор проведет оценку соответствия, в ходе которой будет рассмотрена фактическая готовность ГП «Белорусская АЭС» к эксплуатации, состоятся общественные слушания.
«Эксплуатация энергоблока АЭС разрешается после успешного завершения этапов ввода в эксплуатацию блока АЭС и получения специального разрешения (лицензии), которое выдается регулирующим органом до начала работы государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Приемка законченного строительством энергоблока будет осуществлена государственной приемочной комиссией, решение которой будет основываться на заключениях всех надзорных органов, в том числе разрешительных документах в сфере ядерной и радиационной безопасности», - пояснило ведомство.
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