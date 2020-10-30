ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ НАЗВАЛ ПРИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА


18:32 30.10.2020

В III квартале 2020 года годовая инфляция увеличилась до 6,1% при установленном на текущий год целевом параметре не более 5%.

«Основной вклад в ускорение инфляции обеспечила динамика базовой инфляции. Сохранялись высокие темпы роста цен на плодоовощную продукцию. Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии COVID-19, а также сложившаяся во второй половине отчетного квартала общественно-политическая ситуация обусловили рост инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике», - говорится в аналитическом отчете Нацбанка.

В нем отмечается, что это привело к повышенному спросу на иностранную валюту в августе 2020 г. как со стороны предприятий, так и со стороны населения. В результате сформировавшегося на внутреннем валютном рынке давления произошло ослабление белорусского рубля, что отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка.

В результате годовая базовая инфляция за III квартал ускорилась с 3,7% в июне до 5,4% в сентябре 2020 года. Наблюдался значимый рост цен на импортируемые товары, а также услуги, стоимость которых зависит от курсового фактора.

«Наблюдался значимый рост цен на импортируемые товары, а также услуги, стоимость которых зависит от курсового фактора. Так, подорожали большинство непродовольственных товаров (электротовары, телевизоры, строительныематериалы, автомобили), услуги воздушного транспорта. В продовольственном сегменте основной вклад в прирост цен обеспечили удорожание мясной и рыбной продукции», - говорится в отчете.

Трендовая инфляция в III квартале 2020 г. также ускорилась и составила в сентябре 2020 г. 4,2% в годовом выражении (3,1% в июне 2020 года).

Годовая инфляция регулируемых цен и тарифов в сентябре 2020 года составила 5,6% (6,7% в июне 2020). Замедление роста цен и тарифов в годовом выражении наблюдалось на автомобильное топливо, услуги дошкольных учреждений, услуги связи.

На протяжении III квартала 2020 года сохранялись высокие годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию. В сентябре 2020 г. их прирост составил 21,4%. Ускорение роста цен наблюдалось на большинство видов овощей, включая картофель.

Ускорение базовой инфляции отразилось на ухудшении однородности роста потребительских цен. Доля товаров и услуг, цены и тарифы на которые в годовом выражении снизились или выросли менее чем на 5%, составила в сентябре 2020 г. 50% (61% в июне 2020 года).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
валюта курс
EUR 3.0840
USD 2.6264
RUB 3.3274
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0778 -0.0062
USD 2.6352 +0.0088
RUB 3.3290 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0660 3.0730
USD 2.6280 2.6320
RUB 3.3170 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 92.1000 92.8000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте