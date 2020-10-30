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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ НАЗВАЛ ПРИЧИНЫ УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
18:32 30.10.2020
В III квартале 2020 года годовая инфляция увеличилась до 6,1% при установленном на текущий год целевом параметре не более 5%.
«Основной вклад в ускорение инфляции обеспечила динамика базовой инфляции. Сохранялись высокие темпы роста цен на плодоовощную продукцию. Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии COVID-19, а также сложившаяся во второй половине отчетного квартала общественно-политическая ситуация обусловили рост инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике», - говорится в аналитическом отчете Нацбанка.
В нем отмечается, что это привело к повышенному спросу на иностранную валюту в августе 2020 г. как со стороны предприятий, так и со стороны населения. В результате сформировавшегося на внутреннем валютном рынке давления произошло ослабление белорусского рубля, что отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка.
В результате годовая базовая инфляция за III квартал ускорилась с 3,7% в июне до 5,4% в сентябре 2020 года. Наблюдался значимый рост цен на импортируемые товары, а также услуги, стоимость которых зависит от курсового фактора.
«Наблюдался значимый рост цен на импортируемые товары, а также услуги, стоимость которых зависит от курсового фактора. Так, подорожали большинство непродовольственных товаров (электротовары, телевизоры, строительныематериалы, автомобили), услуги воздушного транспорта. В продовольственном сегменте основной вклад в прирост цен обеспечили удорожание мясной и рыбной продукции», - говорится в отчете.
Трендовая инфляция в III квартале 2020 г. также ускорилась и составила в сентябре 2020 г. 4,2% в годовом выражении (3,1% в июне 2020 года).
Годовая инфляция регулируемых цен и тарифов в сентябре 2020 года составила 5,6% (6,7% в июне 2020). Замедление роста цен и тарифов в годовом выражении наблюдалось на автомобильное топливо, услуги дошкольных учреждений, услуги связи.
На протяжении III квартала 2020 года сохранялись высокие годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию. В сентябре 2020 г. их прирост составил 21,4%. Ускорение роста цен наблюдалось на большинство видов овощей, включая картофель.
Ускорение базовой инфляции отразилось на ухудшении однородности роста потребительских цен. Доля товаров и услуг, цены и тарифы на которые в годовом выражении снизились или выросли менее чем на 5%, составила в сентябре 2020 г. 50% (61% в июне 2020 года).
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