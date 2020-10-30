ЭКОНОМИКА РБ

ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ С 1 НОЯБРЯ

18:25 30.10.2020 Гродненский государственный аграрный университет повышает стоимость обучения с 1 ноября 2020 года. Об этом сообщается на сайте университета. «…с 1 сентября 2018 года повышается стоимость обучения, согласно приказу ректора университета», - говорится в сообщении. Ознакомиться с новыми ценами можно на сайте ВУЗа.