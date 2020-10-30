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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ С 1 НОЯБРЯ
18:25 30.10.2020
Гродненский государственный аграрный университет повышает стоимость обучения с 1 ноября 2020 года. Об этом сообщается на сайте университета.
«…с 1 сентября 2018 года повышается стоимость обучения, согласно приказу ректора университета», - говорится в сообщении.
Ознакомиться с новыми ценами можно на сайте ВУЗа.
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