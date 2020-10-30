ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТС ОБЕСПЕЧИТ СВЯЗЬЮ ПАССАЖИРОВ НОВОЙ ВЕТКИ МИНСКОГО МЕТРО


18:10 30.10.2020

Пассажиры новой ветки минского метро смогут пользоваться голосовой и интернет-связью МТС на первых четырех станциях: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, связь будет доступна как на платформах, так и в вагонах во время движения поездов.

Для развертывания 3G-сети использовалась технология UMTS900/UMTS2100. На платформах установлены распределенные базовые станции с несколькими секторами.

В тоннелях используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов. Это позволит равномерно охватить сигналом каждый метр тоннелей метро и даст возможность совершать непрерывные голосовые и интернет-соединения.

«МТС готов к запуску связи на новых ветках минского метро. С их открытием связь будет работать на платформах и в тоннелях. Для тоннелей метро мы используем решение, которое уже работает на других станциях метрополитена Минска. Подобное решение используют во многих городах мира. Оно позволяет клиентам на всем пути следования непрерывно пользоваться привычными сервисами: мессенджерами, видео онлайн, голосовым общением. Несмотря на большое количество пользователей в метро, движение поезда и металлический корпус вагонов, проект позволяет обеспечить высокую пропускную способность даже в часы пик», - прокомментировал руководитель технического департамента МТС Алексей Тяжких

Связь МТС в тоннелях минского метро запустили в мае 2019 года. Сейчас абоненты МТС могут пользоваться 3G/4G-сетями между всеми станциями столичной подземки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
валюта курс
EUR 3.0840
USD 2.6264
RUB 3.3274
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0778 -0.0062
USD 2.6352 +0.0088
RUB 3.3290 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0660 3.0730
USD 2.6280 2.6320
RUB 3.3170 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 92.1000 92.8000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте