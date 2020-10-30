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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕХ ПО СБОРКЕ ТОРФОВОЗНЫХ ВАГОНОВ ОТКРЫЛИ НА ЗАВОДЕ ТОРФЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ «БОЛЬШЕВИК»


17:57 30.10.2020

30 октября 2020 года состоялось открытие цеха по сборке торфовозных вагонов на ОАО «Завод торфяного машиностроения «Большевик».

«Для предприятия запуск цеха – это не только новый вид продукции, но и новая добавленная стоимость, увеличение выручки и, соответственно, рост заработной платы. Кроме того, это дополнительные поступления налоговых платежей в бюджет района», - отметил министр энергетики Виктор Каранкевич на церемонии открытия.

По его словам, модернизация предприятия будет продолжена.

«Вторым этапом мы планируем рассмотреть реконструкцию других цехов, где будет обновлен станочный парк. Продолжится работа по освоению новых видов продукции», - добавил он.

В свою очередь генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко проинформировал, что на балансе организаций торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» 1422 торфовозных вагона.

«Этот цех для нас имеет ключевое значение, так как позволит обновлять подвижной состав и далее модернизировать и развивать торфяную отрасль, - сказал он. - Торфяная тема очень актуальна сейчас в плане диверсификации поставок энергоресурсов. У конечного потребителя должен быть выбор, какой вид ресурсов ему использовать. Это могут дрова, торфобрикеты, электроэнергия, природный или сжиженный газ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, торфяная отрасль в Беларуси динамично развивается. Ежегодно добывается около 2 млн тонн торфа, производится порядка 1,2 млн тонн торфяной продукции. При этом около 20% продукции поставляется на внешние рынки, около 80% — реализуется внутри страны. Это позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб. м природного газа.

ОАО «Большевик» – единственное предприятие в стране, выпускающее оборудование для нужд торфяной промышленности. Запуск нового цеха приурочен 90-летию предприятия.
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