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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
17:49 30.10.2020
Дефицит республиканского бюджета за январь-сентябрь 2020 года составил1,8 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года сложились в сумме 37,2 млрд рублей, или 70,1% уточненного годового плана.
Доходы республиканского бюджета составили 16,3 млрд рублей, или 64,1% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило 9,2 млрд рублей, или 74,0% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,5 млрд рублей, или 40,2%. Акцизы поступили в сумме 2,3 млрд рублей, или 72,0% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,7 млрд рублей, или 57,0% уточненного годового плана.
Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 12,8 млрд рублей, или 74,6% утвержденного годового плана.
По состоянию на 1 октября 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 134,8 млн рублей.
Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года составили 39,2 млрд рублей, или 69,9% уточненного годового плана.
Расходы республиканского бюджета составили 18,1 млрд. рублей, или 65,7% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено 8,7 млрд. рублей (67,1%), на финансирование национальной экономики – 3,9 млрд рублей (66,5%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 12,8 млрд рублей (69,4%).
Расходы Фонда социальной защиты населения составили 12,7 млрд рублей, или 74,0% утвержденного годового плана.
Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года сложился в сумме 2,0 млрд рублей.
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.
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