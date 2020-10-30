ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ


17:49 30.10.2020

Дефицит республиканского бюджета за январь-сентябрь 2020 года составил1,8 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года сложились в сумме 37,2 млрд рублей, или 70,1% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 16,3 млрд рублей, или 64,1% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 9,2 млрд рублей, или 74,0% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,5 млрд рублей, или 40,2%. Акцизы поступили в сумме 2,3 млрд рублей, или 72,0% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,7 млрд рублей, или 57,0% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 12,8 млрд рублей, или 74,6% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 октября 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 134,8 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года составили 39,2 млрд рублей, или 69,9% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 18,1 млрд. рублей, или 65,7% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 8,7 млрд. рублей (67,1%), на финансирование национальной экономики – 3,9 млрд рублей (66,5%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 12,8 млрд рублей (69,4%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 12,7 млрд рублей, или 74,0% утвержденного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь 2020 года сложился в сумме 2,0 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
валюта курс
EUR 3.0840
USD 2.6264
RUB 3.3274
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0778 -0.0062
USD 2.6352 +0.0088
RUB 3.3290 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0660 3.0730
USD 2.6280 2.6320
RUB 3.3170 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 92.1000 92.8000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте