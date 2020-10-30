37,3 млн. рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-сентябрь 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основную долю составляют поступления по: налогу при упрощенной системе налогообложения – 19,4 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 5,8 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности - 5,4 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 4,5 млн рублей, в том числе который оплачивается при ввозе товаров на территорию Беларуси – 3,8 млн рублей.

На 1 октября 2020 г. на учете в налоговых органах Могилевской области состоит 25 714 индивидуальных предпринимателей. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1301 человека.