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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСЫ СОЗДАЛИ ВИРТУАЛЬНУЮ ПРИМЕРОЧНУЮ НА ОСНОВЕ ИИ И ВЫХОДЯТ НА PRODUCT HUNT
17:28 30.10.2020
Белорусы создали виртуальную примерочную на основе ИИ и выходят на Product Hunt, сообщает портал dev.by.
Good Style — приложение от белорусской студии VIPIT, которое позволяет виртуально примерять одежду. В рамках мирового релиза Good Style будет участвовать в голосовании на Product Hunt.
Пользователь приложения может создать свой виртуальный прототип, выбрав соответствующий тип фигуры, цвет кожи и добавив собственное фото. Одежда, которую примеряет виртуальный двойник пользователя, добавляется двумя способами: можно загрузить в приложение фотографии собственных вещей или выбрать их из каталога партнеров Good Style.
ИИ-алгоритм подбирает и советует дополнительные предметы одежды, основываясь на гардеробе пользователя. В приложении предусмотрен раздел модных новостей, в котором представлена информация о современных модных тенденциях.
Good Style доступно для скачивания в App Store и Google Play.
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