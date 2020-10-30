ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 НАЧАЛА УСТАНОВКУ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ В «ЗЕЛЕНЫХ ШКОЛАХ» БЕЛАРУСИ


17:10 30.10.2020

Компания А1 установила солнечную панель в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это первый из комплектов специального оборудования, которые в ближайшее время появятся еще в шести учебных заведениях Беларуси – победителях экологического конкурса «Энергия солнца для Зеленых школ».

Жюри конкурса выбрало семь победителей – по одному в каждом регионе страны и отдельно в Минске, которые получили максимальное количество баллов за свой опыт в реализации экологических и экосоциальных программ, акций и проектов. Призом для них и стала установка компанией А1 комплектов специального оборудования для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также для наглядной демонстрации результатов работы солнца школьникам.

Воспитанники Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, где появилась первая панель, уже посещают занятия, во время которых наблюдают за работой технологической новинки и разбираются в том, как она функционирует. К солнечной панели присоединен уличный фонарь рядом со зданием центра, который автоматически включается с приходом темноты и выключается, как только рассветет. Работает он за счет энергии, накопленной днем, поэтому в хорошую погоду аккумулятор заряжается с запасом на тот случай, когда солнца за тучами не видно. Управлять фонарем можно и в ручном режиме.

Кроме Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, до конца года солнечные панели также планируется разместить в Кобринском районном центре экологии, туризма и краеведения (Брестская область), средней школе № 16 в Орше (Витебская область), Утевской средней школе Добрушского района (Гомельская область), гимназии в Сморгони (Гродненская область), Борисовском центре экологии и туризма (Минская область) и средней школе № 3 в Осиповичахй (Могилевская область).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
валюта курс
EUR 3.0840
USD 2.6264
RUB 3.3274
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0778 -0.0062
USD 2.6352 +0.0088
RUB 3.3290 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0660 3.0730
USD 2.6280 2.6320
RUB 3.3170 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 92.1000 92.8000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте