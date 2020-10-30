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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 НАЧАЛА УСТАНОВКУ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ В «ЗЕЛЕНЫХ ШКОЛАХ» БЕЛАРУСИ
17:10 30.10.2020
Компания А1 установила солнечную панель в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это первый из комплектов специального оборудования, которые в ближайшее время появятся еще в шести учебных заведениях Беларуси – победителях экологического конкурса «Энергия солнца для Зеленых школ».
Жюри конкурса выбрало семь победителей – по одному в каждом регионе страны и отдельно в Минске, которые получили максимальное количество баллов за свой опыт в реализации экологических и экосоциальных программ, акций и проектов. Призом для них и стала установка компанией А1 комплектов специального оборудования для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также для наглядной демонстрации результатов работы солнца школьникам.
Воспитанники Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, где появилась первая панель, уже посещают занятия, во время которых наблюдают за работой технологической новинки и разбираются в том, как она функционирует. К солнечной панели присоединен уличный фонарь рядом со зданием центра, который автоматически включается с приходом темноты и выключается, как только рассветет. Работает он за счет энергии, накопленной днем, поэтому в хорошую погоду аккумулятор заряжается с запасом на тот случай, когда солнца за тучами не видно. Управлять фонарем можно и в ручном режиме.
Кроме Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, до конца года солнечные панели также планируется разместить в Кобринском районном центре экологии, туризма и краеведения (Брестская область), средней школе № 16 в Орше (Витебская область), Утевской средней школе Добрушского района (Гомельская область), гимназии в Сморгони (Гродненская область), Борисовском центре экологии и туризма (Минская область) и средней школе № 3 в Осиповичахй (Могилевская область).
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