Более ста представителей внешнеэкономических и маркетинговых служб предприятий-экспортеров Беларуси приняли участие в семинаре по коммерческой дипломатии, который был организован Национальным центром маркетинга МИД Беларуси 28 и 29 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в качестве экспертов для участников выступали советники по торгово-экономическим вопросам дипломатических миссий Беларуси в странах Европейского Союза, Азии и СНГ.

Международный торговый центр представил белорусским экспортерам обзор «Пособия по коммерческой дипломатии» по практическим аспектам торгового взаимодействия, а также провел тренинг по использованию «Инструментов анализа рынка».

По итогам работы семинара участники поделились своими мнениями.

«Это действительно впечатляет, когда в режиме онлайн получаешь доступ к самым современным методологиям, возможности использовать наиболее эффективные инструменты анализа рынков, которые собраны со всего мира на едином ресурсе, - высказал мнение представитель ООО «Балкан Бай» Константин Пронькин. – Очень важно, что информация об объемах рынков сегментирована по конкретным товарным позициям. Раздел по международным тендерам, портал таможенных пошлин – все в концентрированном виде. Таким образом, работая с ресурсами, представленными на семинаре, получаешь возможность в несколько кликов выбрать 5-10 приоритетных для своей компании рынков».

Заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Орибалт Бел» Андрей Шидловский отметил, что важными критериями эффективности считает то, что на семинаре были обозначены возможности дальнейшего взаимодействия с дипкорпусом в части содействия выходу на внешние рынки. А также новые знания по возможностям использования сервисов, созданных подразделениями ООН для помощи экспорту: Global Trade HelpDesk, Market Access Map и другие. Он также планирует активно использовать в своей работе интернет-платформы, презентованные Международным торговым центром.

«Новые знания первого дня и практические рекомендации второго мы уже активно внедряем в работу. Часть наиболее интересных слайдов и ссылок была направлена нами в общий чат управления ВЭД для использования сотрудниками. Хотелось бы и в дальнейшем принимать участие в мероприятиях с приглашением сотрудников и торговых представителей посольств, работающих в странах, на рынки которых мы стремимся попасть, или где мы хотели бы улучшить позиции», - поделилась мнением начальник отдела реализации в страны СНГ ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» Людмила Михновец.