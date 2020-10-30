ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЭКСПОРТНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ


17:02 30.10.2020

Более ста представителей внешнеэкономических и маркетинговых служб предприятий-экспортеров Беларуси приняли участие в семинаре по коммерческой дипломатии, который был организован Национальным центром маркетинга МИД Беларуси 28 и 29 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в качестве экспертов для участников выступали советники по торгово-экономическим вопросам дипломатических миссий Беларуси в странах Европейского Союза, Азии и СНГ.

Международный торговый центр представил белорусским экспортерам обзор «Пособия по коммерческой дипломатии» по практическим аспектам торгового взаимодействия, а также провел тренинг по использованию «Инструментов анализа рынка».

По итогам работы семинара участники поделились своими мнениями.

«Это действительно впечатляет, когда в режиме онлайн получаешь доступ к самым современным методологиям, возможности использовать наиболее эффективные инструменты анализа рынков, которые собраны со всего мира на едином ресурсе, - высказал мнение представитель ООО «Балкан Бай» Константин Пронькин. – Очень важно, что информация об объемах рынков сегментирована по конкретным товарным позициям. Раздел по международным тендерам, портал таможенных пошлин – все в концентрированном виде. Таким образом, работая с ресурсами, представленными на семинаре, получаешь возможность в несколько кликов выбрать 5-10 приоритетных для своей компании рынков».

Заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Орибалт Бел» Андрей Шидловский отметил, что важными критериями эффективности считает то, что на семинаре были обозначены возможности дальнейшего взаимодействия с дипкорпусом в части содействия выходу на внешние рынки. А также новые знания по возможностям использования сервисов, созданных подразделениями ООН для помощи экспорту: Global Trade HelpDesk, Market Access Map и другие. Он также планирует активно использовать в своей работе интернет-платформы, презентованные Международным торговым центром.

«Новые знания первого дня и практические рекомендации второго мы уже активно внедряем в работу. Часть наиболее интересных слайдов и ссылок была направлена нами в общий чат управления ВЭД для использования сотрудниками. Хотелось бы и в дальнейшем принимать участие в мероприятиях с приглашением сотрудников и торговых представителей посольств, работающих в странах, на рынки которых мы стремимся попасть, или где мы хотели бы улучшить позиции», - поделилась мнением начальник отдела реализации в страны СНГ ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» Людмила Михновец.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
валюта курс
EUR 3.0840
USD 2.6264
RUB 3.3274
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0778 -0.0062
USD 2.6352 +0.0088
RUB 3.3290 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0660 3.0730
USD 2.6280 2.6320
RUB 3.3170 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 92.1000 92.8000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте