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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЭКСПРЕССНЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ОТ ВАЛЕРЬЯНОВО ДО СТ. М. ВОСТОК
16:51 30.10.2020
С целью улучшения транспортного обслуживания д. Копище и д. Валерьяново с 30 октября 2020 года организуется новый экспрессный автобусный маршрут № 1033-ТК «Валерьяново – ст. метро Восток».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», новый автобус будет следовать в прямом направлении по ул. Армейской (в д. Валерьяново), автодороге Н-9031 «Заславль-Колодищи», ул. Лопатина (в д. Копище), ул. Гинтовта, Шафарнянской, просп. Независимости (в Минске).
В обратном направлении - по просп. Независимости, ул. Шафарнянской, Гинтовта (в Минске), ул. Лопатина, Подгорной, Михайлашева, (в д. Копище), автодороге Н-9031 «Заславль-Колодищи», ул. Армейской (в д. Валерьяново).
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