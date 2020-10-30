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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТПП ПРИГЛАШАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕС-КОНТАКТОВ
16:34 30.10.2020
Белорусская торгово-промышленная палата приглашает предприятия-члены БелТПП стать участниками электронной платформы бизнес-контактов (е-Платформы).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, е-Платформа бизнес-контактов – это новый механизм информационной поддержки, дополнительный канал обмена деловой информацией. Данная площадка позволяет предприятиям заявить о себе, продемонстрировать конкурентные преимущества потенциальным партнерам и клиентам.
На платформе размещаются "визитные карточки" предприятий более чем 60 категорий с отражением рекламной, описательной и контактной информации. Профили участников доступны на русском и английском языках.
Для формирования профиля на е-Платформе необходимо заполнить "визитную карточку" предприятия.
Для членов БелТПП размещение информации на е-Платформе бесплатное.
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