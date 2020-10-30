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ЭКОНОМИКА РБ
ГВТУП «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА» ПРЕДСТАВИЛО СЕМЕЙСТВО КОМПЛЕКТАЦИЙ ЛЕГКОБРОНИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ASILAK
16:15 30.10.2020
ГВТУП «Белспецвнештехника» представило семейство комплектаций легкобронированных автомобилей для выполнения конкретных задач на основе универсальной платформы ASILAK SHTS.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, использование принципа модульности в семействе легкобронированных автомобилей ASILAK позволяет иметь единое базовое шасси с силовой установкой, трансмиссией, подвеской, двигателем, отделением управления и устройством для установки функциональных модулей, предназначенных для решения конкретных задач.
Так, автомобиль ASILAK АРС-6 предназначен для обеспечения выполнения разведывательных задач, ASILAK АРС-10 - для безопасного перемещения личного состава, ASILAK АSV - для обеспечения выполнения специальных задач, ASILAK CARGO - для перевозки грузов и ASILAK AMEV - для обеспечения первой медицинской помощи и эвакуации личного состава.
При этом обеспечивается техническая возможность замены модулей в полевых условиях силами экипажа.
Одной из важных составляющей конструкции семейства легкобронированных автомобилей ASILAK является защита экипажа транспортного средства от подрыва на минах, фугасах и обстрела из легкого стрелкового вооружения в лобовую или боковую проекции.
С целью улучшения защищенности экипажа, семейство автомобилей ASILAK имеет двойное противоминное днище и общее бронирование, соответствующее классу защиты STANAG 2.
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