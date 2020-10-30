На территории Могилевской области в период осенних каникул с 31 октября по 8 ноября 2020 года планируется организовать работу 260 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в лагерях планируется оздоровить 7220 детей и подростков. С этой целью на удешевление стоимости путевки в лагеря выделено более 182,00 тыс. рублей средств республиканского бюджета, из расчета на один койко-день 4,20 рублей.

Средняя стоимость путевки в оздоровительные лагеря в зависимости от возраста ребенка составила в размере: для детей 6-10 лет – 30,48 рублей, 11-13 лет – 34,08 рублей, 14-17 лет – 38,72 рублей.

При зачислении детей в лагерь особое внимание и преимущество уделяется оздоровлению несовершеннолетних детей из многодетных, малообеспеченных, приемных, опекунских, неполных семей, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на различных видах учета.

Работа оздоровительных лагерей будет организована с учетом выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, противопожарных и других требований, предъявляемых при организации детского оздоровления.

При проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий будет обеспечено максимальное пребывание детей на открытом воздухе.