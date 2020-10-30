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ЭКОНОМИКА РБ


ДАТА-ЦЕНТР BECLOUD ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛ IT-МОЩНОСТИ


15:31 30.10.2020

Облачный оператор beCloud завершил строительство 2-й очереди Республиканского центра обработки данных (РЦОД) и ввел в эксплуатацию 156 новых серверных стоек.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь дата-центр оператора состоит из 2 машинных залов, суммарное количество серверных стоек в которых составляет 312.

В числе новшеств 2-й очереди РЦОД – увеличенное количество высоконагруженных серверных стоек и возможность размещения серверных шкафов нестандартного размера. Эти нововведения учитывают тенденции рынка, запросы потенциальных клиентов и собственный опыт эксплуатации первого модуля дата-центра.

Второй модуль РЦОД оснащен собственными системами электроснабжения, бесперебойного питания, холодоснабжения и вентиляции.

Создание «технологического ядра» второй очереди дата-центра облачный оператор доверил международной корпорации Vertiv, одному из мировых лидеров цодостроения.

Следует напомнить, что РЦОД строится по технологии «pre-fabricated design», т.е. по модульной системе, из специальных, автономно созданных модулей. Этот подход сегодня активно используется в индустрии цодостроения.

В июле 2020 года дата-центр beCloud получил сертификат TIER III Design Documents – соответствие проектной документации уровню надежности и отказоустойчивости TIER III – для всех четырех очередей строительства дата-центра. Проект РЦОД включает 4 машинных зала, по 156 стоек в каждом, и возведение каждого модуля выделено в отдельный этап.
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