Государственный долг Беларуси на 1 октября 2020 года составил 56,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 12,1 млрд рублей, или на 27,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2020 года составил $17,6 млрд, увеличившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%.

В январе-сентябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 964,1 млн: $1 391,5 млн – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $432,2 млн – правительства и банков Российской Федерации; $81,8 млн – Экспортно-импортного банка Китая; $50,9 млн – МБРР; $7,7 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-сентябре 2020 года составило $1 323,3 млн: $587,6 млн. – правительство и банки РФ; $390,7 млн – банки Китая; $264,8 млн – ЕФСР; $76,7 млн – МБРР; $2,8 млн – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 10,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,0%.

В январе-сентябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $294,4 млн и 300,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $469,5 млн и 161,2 млн рублей.