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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 420,9 МЛН РУБЛЕЙ


13:21 30.10.2020

Налогоплательщики Могилева за январь-сентябрь 2020 года внесли в бюджет 420,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, это составило 39,9% от общих поступлений в бюджет региона.

Крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, РУП «Могилевоблгаз». Доля их поступлений в бюджете города составила 22,8%, или 96,0 млн рублей.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога – 158,0 млн рублей или 37,5%, налога на добавленную стоимость – 116,7 млн рублей (27,7%), налога на прибыль – 26,6 млн рублей (6,3%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 25,3 млн рублей (6%).

При этом 73,7% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 26,3% – Октябрьского района.
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