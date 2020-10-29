|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИОСТАНОВИЛО РАБОТУ 13 ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
12:56 30.10.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостановило работу 13 торговых объектов.
«На основании выявленных нарушений 13 субъектам хозяйствования МАРТ выданы предписания о приостановлении работы торговых объектов, расположенных в городах Брест, Гродно, Могилев и Минск, на срок с 31 октября 2020 года по 28 января 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что в ходе проведенных 29 октября 2020 г. внеплановых проверок в торговых объектах отдельных субъектов хозяйствования были установлены грубые нарушения законодательства о торговле: несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства; несоблюдение ассортиментного перечня; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации); отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах.
МАРТ обращает внимание на то, что после устранения выявленных нарушений хозяйствующий субъект, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2020
Курсы в банках
на 30.10.2020
Конвертация в банках
на 30.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте