Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостановило работу 13 торговых объектов.

«На основании выявленных нарушений 13 субъектам хозяйствования МАРТ выданы предписания о приостановлении работы торговых объектов, расположенных в городах Брест, Гродно, Могилев и Минск, на срок с 31 октября 2020 года по 28 января 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в ходе проведенных 29 октября 2020 г. внеплановых проверок в торговых объектах отдельных субъектов хозяйствования были установлены грубые нарушения законодательства о торговле: несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства; несоблюдение ассортиментного перечня; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации); отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах.

МАРТ обращает внимание на то, что после устранения выявленных нарушений хозяйствующий субъект, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта.