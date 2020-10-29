ЭКОНОМИКА РБ

С 2 НОЯБРЯ В БГУ ВВОДИТСЯ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

12:25 30.10.2020 С 2 ноября в БГУ вводится масочный режим. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соответствующее решение принято с целью ведения дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19. "Все преподаватели и сотрудники БГУ будут обеспечены многоразовыми масками с учетом их сменяемости каждые 2 часа и продолжительности рабочего дня.