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ЭКОНОМИКА РБ
С 2 НОЯБРЯ В БГУ ВВОДИТСЯ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
12:25 30.10.2020
С 2 ноября в БГУ вводится масочный режим.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соответствующее решение принято с целью ведения дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19.
"Все преподаватели и сотрудники БГУ будут обеспечены многоразовыми масками с учетом их сменяемости каждые 2 часа и продолжительности рабочего дня.
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