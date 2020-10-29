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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В 2020 ГОДУ ВЫРОС В 2 РАЗА
12:14 30.10.2020
За 9 месяцев 2020 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» привлекли 70 млн долларов США прямых иностранных инвестиций.
Как сообщает сайт СЭЗ, это в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за январь-сентябрь текущего года привлечено 298 млн долларов США иностранных инвестиций. Темп роста составил 148%. Более 37% от общего объема или 111 млн долларов США привлечено из Великобритании. В топ-5 инвесторов также вошли Россия и Нидерланды (по 46 млн долларов США), Австрия (41 млн долларов США) и Кипр (14 млн долларов США).
Лидерами по привлечению иностранных инвестиций в текущем году являются резиденты на индустриальных площадках СЭЗ «Гродноинвест» в Сморгонском районе. Суммарно они привлекли 93% от общего объема. Здесь реализуют свои проекты Группа компаний Kronospan, польский мебельный холдинг Szynaka, Группа компаний Sodrugestvo и другие.
В Гродно и Гродненский район резидентами СЭЗ «Гродноинвест» привлечено 19,5 млн долларов США, что на 30% больше по сравнению с показателем за 9 месяцев 2019 года.
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