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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ МОДЕЛИ МУСОРОВОЗОВ НА ВЫСТАВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
11:30 30.10.2020
На площадке УП «Минскводоканал» 29 октября состоялась презентация техники МАЗ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, выставка, на которой представлены новинки коммунальной автотехники МАЗ, проходит в рамках Второй международной научно-практической конференции «Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве».
Представители Минского автозавода продемонстрировали технические характеристики и преимущества новых моделей мусоровозов МАЗ-5904С2-012 и МАЗ-5904С2-012С.
Новинки соответствуют всем современным требованиям стандартов качества и безопасности, обеспечены видеокамерами, системами взвешивания, удобны в эксплуатации и обслуживании. Кузов МАЗ-5904С2-012 с задней загрузкой вмещает 7500 килограмм мусора, которому не дают высыпаться специальные шторки над уплотняющей плитой. А откидные подножки и поручни для грузчика делают работу обслуживающего персонала коммунальной техники более комфортной.
Модель МАЗ-5904С2-012С оснащена уникальной крано-манипуляторной установкой. Такая машина незаменима при обслуживании заглубленных контейнеров, которые вводятся в эксплуатацию в жилищно-коммунальном хозяйстве нашей страны и за рубежом.
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