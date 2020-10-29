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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 10%
10:40 30.10.2020
На 1 ноября 2020 года на налоговом учете Витебской области состояло 2764 организации государственного сектора экономики, которые внесли в бюджет 1011,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по области, поступления в сопоставимых ценах возросли на 91,6 млн рублей, или на 10%.
Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 73,1%.
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