ЭКОНОМИКА РБ

«МИНСКТРАНС» СООБЩИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЙСОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ МАРШРУТАМ

10:28 30.10.2020 «Минсктранс» с 30 октября возобновил выполнение рейсов по международным маршрутам. «С 7:00 30 октября 2020 года возобновлено выполнение рейсов по международным маршрутам», - говорится в сообщении «Минсктранс». При этом обращается внимание, что для отдельных категорий граждан въезд на территорию Беларуси временно ограничен.