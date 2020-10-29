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ЭКОНОМИКА РБ
«МИНСКТРАНС» СООБЩИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЙСОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ МАРШРУТАМ
10:28 30.10.2020
«Минсктранс» с 30 октября возобновил выполнение рейсов по международным маршрутам.
«С 7:00 30 октября 2020 года возобновлено выполнение рейсов по международным маршрутам», - говорится в сообщении «Минсктранс».
При этом обращается внимание, что для отдельных категорий граждан въезд на территорию Беларуси временно ограничен.
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