В Беларуси ширина внешнего канала доступа в интернет увеличилась с начала года на 229 Гбит/с и составила 1780 Гбит/с.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет выросло на 30 тыс. и составило 2,245 млн.

Число абонентов IP-телевидения за январь-сентябрь 2020 года увеличилось на 99 тыс. и составило 2,33 млн.

Более 3,56 млн абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 181,4 тыс. больше, чем на начало года.

Количество подключенных по технологии GPON абонентов выросло на 121 тыс. до 2,71 млн.

Число абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам 9 месяцев 2020 г. составляет 11,66 млн, что на 37,7 тыс. больше, чем на начало года.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории республики, а третьего поколения (3G) – на 98,4%. Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения (LTE) увеличился до 89,4% и 30,6% соответственно.

На 1 октября 2020 г. услуги электросвязи оказывают 193 оператора.