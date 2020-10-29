Сейчас граждане Беларуси могут пересекать границу для въезда в страну. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

По данным официального сайта ГПК, очередей из легковых автомобилей на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной не наблюдается.

Вечером 29 октября Госпогранкомитет заявил о временных ограничениях на въезд в Беларусь через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации в этих странах.