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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАЖДАНЕ БЕЛАРУСИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ ДЛЯ ВЪЕЗДА В СТРАНУ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
09:39 30.10.2020
Сейчас граждане Беларуси могут пересекать границу для въезда в страну. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
По данным официального сайта ГПК, очередей из легковых автомобилей на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной не наблюдается.
Вечером 29 октября Госпогранкомитет заявил о временных ограничениях на въезд в Беларусь через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации в этих странах.
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