По итогам 9 месяцев 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. прослеживается динамика уменьшения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах государственных закупках. Об этом говорится в аналитическом обзоре Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В то же время увеличились стоимостные показатели участия малого и среднего бизнеса. Но это объясняется только тем, что с 1 января по 1 июля 2019 г. закупки товаров (работ, услуг) при строительстве проводились в соответствии с законодательством о государственных закупках.

В целом с 1 января по 30 сентября 2020 г. количество годовых планов государственных закупок, размещенных в государственной информационно-аналитической системе управления государственными закупками (ГИАС), составило 7405. Общее количество аккредитованных заказчиков в ГИАС – 10 887. При этом общее количество проведенных процедур государственных закупок за 9 месяцев 2020 г. значительно выросло в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 г. и составило 746,8 тыс. (9 месяцев 2019 г. – 400,0 тыс.).

Вместе с тем, несмотря на увеличение количества проведенных процедур государственных закупок, процентное соотношение по конкурентным видам процедур госзакупок за 9 месяцев 2020 г. существенно снизилось.

В частности, на 10% уменьшилось количество товаров (работ, услуг), приобретенных с применением процедуры электронного аукциона (9 месяцев 2020 г.– 22,9%, 9 месяцев 2019 г. – 32,3%). Аналогичная ситуация наблюдается и с процедурами запросов ценовых предложений и открытых конкурсов. Их уменьшение составило 3% в сопоставлении с 9 месяцами 2019 г.

По результатам процедур государственных закупок, проведенных за 9 месяцев 2020 г. заключено порядка 284 тыс. договоров общей стоимостью свыше 4,5млрд рублей. Основную долю в стоимостном выражении за текущий период составляют договоры, заключенные по результатам проведения процедур закупок из одного источника (9 месяцев 2020 г. – 72,7%, 9 месяцев 2019 г. – 53,6%).

Также стоит отметить уменьшение на почти 17% стоимости договоров, заключенных по результатам проведения открытых конкурсов. Такая ситуация связана с тем, что с 1 января по 1 июля 2019 г. закупки товаров (работ, услуг) при строительстве проводились в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Более подробно ознакомиться с результатами государственных закупок за 9 месяцев 2020 г. можно здесь.