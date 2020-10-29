Государственный пограничный комитет официально сообщил «о временных ограничениях в пунктах пропуска».

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Согласно информации, под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок и члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.