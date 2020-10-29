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ЭКОНОМИКА РБ


В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗАРПЛАТА ПРЕВЫШАЕТ 1000 РУБЛЕЙ


18:15 29.10.2020

В организациях концерна «Беллесбумпром» зарплата превышает 1000 рублей. Такая информация прозвучала на недавно состоявшемся заседании Совета концерна, в ходе которого были рассмотрены результаты работы организаций отрасли за 9 месяцев 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за январь-сентябрь объем производства вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%. Если сравнить 3-й квартал текущего года с 3-м кварталом 2019 года, то прирост составляет 105,5%. Это говорит о том, что уже с июля предприятия начали более динамично выходить из снижения активности на рынках, образовавшемся весной из-за распространения коронавируса.

Экспорт также превысил уровень аналогичного периода прошлого года, прирост пока не большой – 100,6% (январь-август), но это позволяет работать без сбоев и не снижать объемы производства.

Доля экспорта в объеме производства в отчетном периоде составила 74,6%. Это самая высокая доля в истории существования концерна. Из общего объема экспорта на отгрузки в страны дальнего зарубежья пришлось 50,8%. Распределение экспорта на рынки ЕАЭС – Евросоюза – стран «дальней дуги» сложилась следующим образом: 35,2% – 34,2% – 30,6%. На экспорт поставлено продукции на 382 млн долларов США

С целью повышения экономической эффективности предприятия много работают над снижением затрат на производство продукции. За 9 месяцев текущего года получена экономия в сумме 248,5 млн. рублей, что позволило снизить себестоимость на 24,5%. В отчетном периоде существенно выросла эффективность продаж. Запасы готовой продукции по организациям концерна «Беллесбумпром» на 1 октября 2020 г. составили в среднемесячном объеме промышленного производства 98,8%. Это ниже уровня начала года на 14,2%, или на 13,3 млн рублей, а также ниже показателя на 1 июня текущего года на 32,35, или на 38,9 млн рублей.

Поручение правительства по снижению запасов к концу текущего года на 33,5 млн рублей к уровню 1 июня выполнено уже в сентябре. Фактический уровень запасов на 1 октября на 16,2% пункта ниже норматива.

По итогам работы в отчетном периоде сложилась положительная динамика уровня рентабельности продаж.

По предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности сложился самый высокий уровень рентабельности продаж 13,8%. По предприятиям мебельной промышленности рентабельность продаж сложилась на уровне 6,2%. По предприятиям деревообрабатывающей промышленности рентабельность продаж составила 4,3%.
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