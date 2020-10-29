На этой неделе «Гомсельмаш» отгрузил первые 8 машинокомплектов зерноуборочных комбайнов в Таджикистан при поддержке ОАО «Промагролизинг».

Как рассказал заместитель директора центра продаж и сервиса ОАО «Гомсельмаш» Дмитрий Афанасьев, это первая крупная партия зерноуборочных комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш», отправленная в Таджикистан за многие годы сотрудничества с аграриями этой страны.

Партия комбайнов была отгружена в адрес совместного производства.

«Если учесть, что в Таджикистане в среднем ежегодно реализуется около 20-ти зерноуборочных комбайнов, то нашу поставку можно действительно считать крупной. Почему выбор пал на зерноуборочные комбайны GS575 с 4-метровыми жатками? Это обусловлено тем, что территория Таджикистана в основном горная, и полей с большими площадями там нет», – сказал Дмитрий Афанасьев, которого цитирует пресс-служба ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга.