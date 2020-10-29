Доля Связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси по итогам 9 месяцев 2020 года увеличилась на 1,2% и составил 7,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, в январе-сентябре темп роста валовой добавленной стоимости составил 108,2%.

«В секторе «Связь и информатизация» по итогам работы за 9 месяцев 2020 года сохранилась положительная динамика важнейших экономических показателей. За январь-сентябрь выполнены установленные для Минсвязи показатели прогноза социально-экономического развития, обеспечено стабильное финансовое положение организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации», - прокомментировали в министерстве.