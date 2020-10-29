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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1,2%
17:33 29.10.2020
Доля Связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси по итогам 9 месяцев 2020 года увеличилась на 1,2% и составил 7,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, в январе-сентябре темп роста валовой добавленной стоимости составил 108,2%.
«В секторе «Связь и информатизация» по итогам работы за 9 месяцев 2020 года сохранилась положительная динамика важнейших экономических показателей. За январь-сентябрь выполнены установленные для Минсвязи показатели прогноза социально-экономического развития, обеспечено стабильное финансовое положение организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации», - прокомментировали в министерстве.
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