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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 2021 ГОД
17:19 29.10.2020
Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций с 29 октября принимает заявки от международных перевозчиков на разрешение на перевозку грузов по территории Польши, России и Казахстана на первое полугодие 2021 года.
Обратиться в Транспортную инспекцию перевозчики могут через ее официальный сайт по 15 ноября.
Комиссия будет распределять двусторонние и транзитные разрешения, разрешения на перевозки в/из третьих стран на 1 квартал и 1 полугодие 2021 года. Общее количество разрешений Европейской конференции министров транспорта на 2021 год составит около 2,8 тысяч шт., включая 1980 - для транспортных средств класса «Евро-5».
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