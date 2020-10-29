Инвестиционный проект по строительству бумагоделательной машины для производства упаковочной бумаги мощностью 160 тыс. тонн в год планируют реализовать в ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» до конца 2023 г.

Как сообщается на сайте концерна «Беллесбумпром», в настоящее время согласовываются технические и финансовые условия контракта с поставщиком оборудования – финской компанией Valmet. Проект называют значимым не только для предприятия и города, но и для республики в целом.

Предполагается, что из бумаги, произведенной на Светлогорском ЦКК, предприятия малого и среднего бизнеса смогут изготавливать тару и упаковку для строительных смесей, цемента, сухого обезжиренного молока, и других товаров, которые сегодня в большом количестве производятся в Беларуси.