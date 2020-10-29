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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ОБСУДЯТ 30 ОКТЯБРЯ В БГУ
16:58 29.10.2020
30 октября в БГУ пройдет международный онлайн-круглый стол «Проблемы повышения эффективности государственного управления».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками станут около 20 экспертов из Беларуси, России и Украины. Это представители БГУ, Минской региональной таможни, Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана, Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, Института государства и права Российской академии наук и др.
Будут рассмотрены проблемы современного конституционализма, повышения эффективности исполнительного производства в период пандемии Covid-19, обеспечения доступности цифровых государственных услуг для людей с инвалидностью, государственного управления в сфере обеспечения экологической безопасности транспортной деятельности, а также совершенствование системы пенсионного обеспечения в Республике Беларусь в контексте интеграционных процессов.
По итогам научного мероприятия планируется публикация сборника в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором мероприятия выступает юридический факультет БГУ.
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