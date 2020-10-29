|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.10.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ САМОЛЕТ «БЕЛАВИА» ПРИБУДЕТ В МИНСК В ДЕКАБРЕ
15:46 29.10.2020
Новый самолет «Белавиа» прибудет в Минск в декабре. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель генерального директора по организации производства ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Глеб Пархамович.
«Самолет будет выполнен в конфигурации на 125 кресел (будет больше, чем Embraer-195 первого поколения). Предполагается двухклассная компоновка: в эконом-классе - 116 кресел, в бизнес-классе – 9», - рассказал он.
По его словам, до конца года авиапарк компании будет насчитывать 30 самолетов.
«Сегодня у нас 29 самолетов, к концу года авиапарк компании будет насчитывать 30 воздушных судов», - уточнил первый заместитель гендиректора.
Прибытие еще двух новых воздушных суднов Embraer 195-Е2 ожидается весной 2021 года.
«Новые самолеты будут задействованы на всех рейсах авиакомпании», - отметил Глеб Пархамович.
В начале 2020 года «Белавиа» приобрела три новых самолета Embraer E195-E2. Первый из них прибудет в Минск в декабре, еще два ожидаеюся в марте и апреле.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2020
Курсы в банках
на 29.10.2020
Конвертация в банках
на 29.10.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте