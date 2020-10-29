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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ САМОЛЕТ «БЕЛАВИА» ПРИБУДЕТ В МИНСК В ДЕКАБРЕ


15:46 29.10.2020

Новый самолет «Белавиа» прибудет в Минск в декабре. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель генерального директора по организации производства ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Глеб Пархамович.

«Самолет будет выполнен в конфигурации на 125 кресел (будет больше, чем Embraer-195 первого поколения). Предполагается двухклассная компоновка: в эконом-классе - 116 кресел, в бизнес-классе – 9», - рассказал он.

По его словам, до конца года авиапарк компании будет насчитывать 30 самолетов.

«Сегодня у нас 29 самолетов, к концу года авиапарк компании будет насчитывать 30 воздушных судов», - уточнил первый заместитель гендиректора.

Прибытие еще двух новых воздушных суднов Embraer 195-Е2 ожидается весной 2021 года.

«Новые самолеты будут задействованы на всех рейсах авиакомпании», - отметил Глеб Пархамович.

В начале 2020 года «Белавиа» приобрела три новых самолета Embraer E195-E2. Первый из них прибудет в Минск в декабре, еще два ожидаеюся в марте и апреле.
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