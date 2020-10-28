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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ СООБЩАЕТ О РОСТЕ ИНТЕРЕСА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН К ЗАКУПКАМ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ БИРЖУ


14:49 29.10.2020

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) сообщает о росте интереса зарубежных стран к закупкам белорусских товаров через биржу.

Согласно информации, объем сделок с компаниями из США вырос в 2,6 раза, Швейцарии - в 2 раза, Бельгии - на 84%, Испании - на 24%, Нидерландов - на 17%.

При этом лидером по общей сумме сделок по-прежнему остается Литва - 87,4 млн USD, на 3% больше, чем за тот же период 2019 г. Наибольшей популярностью у литовских покупателей традиционно пользуются пиломатериалы, древесная щепа, рапсовое масло, казеин и цемент.
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