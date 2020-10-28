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ЭКОНОМИКА РБ


СЗАО «БЕЛДЖИ» ЗАПУСТИЛО СБОРКУ НОВОЙ МОДЕЛИ GEELY TUGELLA


14:33 29.10.2020

Белорусско-китайское СЗАО «Белджи» начало сборку новой модели Geely «купе». Об этом сообщает Telegram-канал Национального пресс-центра.

Согласно информации, в Беларуси и России данная модель будет представлена под именем Tugella.

До конца года в планах предприятия собрать и представить на рынок 120 штук Geely Tugella. Стоимость такого авто - около 80 тысяч белорусских рублей.

СЗАО «БЕЛДЖИ» — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. 17 ноября 2017 года состоялось открытие завода БЕЛДЖИ. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Новый завод принял в свой штат более 1300 человек. Производственная мощность выпуска автомобилей составляет до 60 тысяч в год с возможностью дальнейшего увеличения производственных мощностей.
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