Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 октября 2020 года выросло до 96,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 29 октября зарегистрированы 96 тыс. 529 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 85 тыс. 332 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 973 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 984 человека, число смертей от COVID-19 - на 4.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 444тыс. 162 тестов.