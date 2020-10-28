ЭКОНОМИКА РБ

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЫПУСКУ ВИНА ЗАПУСТИЛИ НА БАЗЕ БЫВШЕГО ПОЛОЦКОГО ВИНЗАВОДА

13:39 29.10.2020 Производство по выпуску вина запустили на базе бывшего Полоцкого винзавода. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома. Согласно информации, к выпуску продукции приступили в ПТУП «Винный мастер», учредителем которого является Витебское областное потребительское общество. На предприятии, которому переданы основные средства – недвижимость и оборудование бывшего винзавода, планируется создать порядка 80 рабочих мест, более 50 работников уже зачислены в штат.