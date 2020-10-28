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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЫПУСКУ ВИНА ЗАПУСТИЛИ НА БАЗЕ БЫВШЕГО ПОЛОЦКОГО ВИНЗАВОДА
13:39 29.10.2020
Производство по выпуску вина запустили на базе бывшего Полоцкого винзавода. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, к выпуску продукции приступили в ПТУП «Винный мастер», учредителем которого является Витебское областное потребительское общество.
На предприятии, которому переданы основные средства – недвижимость и оборудование бывшего винзавода, планируется создать порядка 80 рабочих мест, более 50 работников уже зачислены в штат.
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