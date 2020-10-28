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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ КРУПНОЙ ВЗЯТКИ В МОЗЫРЕ ЗАДЕРЖАН ДИРЕКТОР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
13:14 29.10.2020
В Мозыре УБЭП раскрыло крупную взятку в сфере ремонта и строительства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 45-летнего директора акционерного общества за получение взятки в сумме свыше 4,3 тыс. рублей.
Незаконное вознаграждение ему передал 32-летний руководитель строительной фирмы за победу в тендере на проведение ремонтно-монтажных работ.
Топ-менеджеров поймали с поличным вблизи цеха нефтеперерабатывающего завода.
Следователи дали правовую оценку действиям обоих директоров и возбудили уголовные дела за дачу и получение взятки.
Директор акционерного общества заключен под стражу, у второго фигуранта – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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