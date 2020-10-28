Ассортимент питьевой ряженки с фруктовыми наполнителями в линейке «Савушкин» пополнился еще одним продуктом – ряженкой с грушей и карамелью. Новинка уже поступила в магазины торговых сетей Беларуси.

«Савушкин продукт» стал первым и единственным в Беларуси производителем, который начал выпуск традиционной ряженки со сладким наполнителем. Наряду с новинкой продолжает выпускаться ряженка «Савушкин» со вкусами кураги и печеного яблока с корицей, а также классическая ряженка без фруктового наполнителя.

Новинка производится по традиционной технологии изготовления классической ряженки. Технологический процесс соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к производству молочной продукции. Ряженка изготавливается только из натурального коровьего молока без добавления консервантов. Молоко подвергается томлению при температуре 95-98°C, после чего охлаждается до температуры сквашивания. Далее в топленое молоко вносится закваска. После сквашивания в охлажденную ряженку вносится фруктовый наполнитель. Готовый продукт направляется на розлив в стерильную потребительскую упаковку.

Новинка имеет мягкий топленый вкус, который хорошо дополняет приятная сладость груши и ароматной карамели.

«Ряженка пользуется большой популярностью у белорусов. Ее ценят за приятный нежный топленый вкус и полезные свойства: бутылочка ряженки массой 420 грамм обеспечивает почти 25% суточной нормы кальция и 20% суточной нормы фосфора. Выпуск ряженки с фруктовыми наполнителями стал нашим предложением для тех, кто предпочитает сладкий продукт. Наши напитки с курагой, печеным яблоком и корицей уже нашли своих поклонников. Их выбирают как взрослые, так и дети. Это отличный вариант для всей семьи. Надеемся, что и эта новинка придется по вкусу покупателям», – пояснили в компании «Савушкин продукт».

Питьевая ряженка «Савушкин» со вкусом груши и карамели поставляется в ПЭТ-бутылках массой 420 грамм. Жирность ее составляет 2%, а в 100 граммах продукта содержится в среднем около 65 килокалорий. Напиток сохраняет свои полезные свойства до 20 дней, если хранить его при температуре от +2 до +6 градусов °С.