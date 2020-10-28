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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК В СФЕРЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК В БЮДЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 92,0 ТЫС. РУБЛЕЙ


12:52 29.10.2020

Инспекции Министерства по налогам и сборам Брестской области провели проверки в отношении субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сфере лесозаготовок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, в результате проверок в бюджет дополнительно поступило 92,0 тыс. рублей.

Так, в ходе проверок установлено 14 фактов привлечения индивидуальными предпринимателями к деятельности по заготовке древесины граждан без заключения трудовых договоров. Информация по данным фактам направлена в соответствующие контролирующие органы.

Кроме того, одной из инспекций области установлено, что индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого являются лесозаготовки, приобретались строительные материалы и бытовая техника, не используемые в предпринимательской деятельности, вычеты по которым приняты в полном объеме. Следовательно, профессиональные налоговые вычеты в сумме фактических произведенных расходов, заявленные индивидуальным предпринимателем за анализируемый период при исчислении подоходного налога, завышены. По результатам анализа предпринимателю доначислено всего 19,7 тыс. рублей.

Помимо этого, выявлено 4 факта поступления на расчетный счет индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, денежных средств от юридического лица, где данный предприниматель, как физическое лицо, является учредителем, что в соответствии с подпунктом 1.2.1 пункта 1 статьи 326 Налогового кодекса Республики Беларусь является объектом обложения подоходным налогом. По данным нарушениям доначислено 56,2 тыс. белорусских рублей.
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