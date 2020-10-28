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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» ЗАКАНЧИВАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ УЧАСТКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОСОЛОЧНО-НИТРИТНОЙ СМЕСИ
12:37 29.10.2020
В настоящее время ОАО «Мозырьсоль» заканчивает реализацию проекта по модернизации участка по производству посолочно-нитритной смеси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на участке монтируется высокопроизводительное немецкое оборудование, наладку и запуск которого в настоящее время производят специалисты из Германии.
Реализация проекта позволит увеличить выпуск посолочно-нитритных смесей и в полной мере обеспечивать растущий рыночный спрос на данном направлении. Запуск производственных линий запланирован на ноябрь текущего года.
Кроме того, ОАО «Мозырьсоль» продолжает реализацию программы по увеличению мощностей по выпуску таблетированной соли. С немецкими партнерами достигнуто соглашение о поставке и монтаже трех таблетирующих прессов в первом квартале 2021 года.
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