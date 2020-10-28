ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СУММА СДЕЛОК КОМПАНИЯМИ ИЗ КИТАЯ НА БУТБ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 РАЗ


12:18 29.10.2020

Более чем в 10 раз, до 2 миллионов долларов США, выросла сумма сделок на покупку, совершенных компаниями из Китая на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе-сентябре 2020 года.

В товарной структуре преобладали деревянные заготовки и обрезные пиломатериалы хвойных пород.

Как сообщили в пресс-службе БУТБ, всплеск интереса к биржевым торгам со стороны китайского бизнеса обусловлен не только благоприятной ценовой конъюнктурой, но и удобной логистикой, которую смогли предложить белорусские экспортеры.

В частности, с этого года появилась возможность покупать пилопродукцию на разных базисах поставки (многобазисные лоты), что позволило китайским компаниями самим выбирать наиболее подходящий для них пункт приемки товара.

Кроме того, существенно сократились сроки доставки за счет применения железнодорожного транспорта в рамках инициативы китайского правительства «Один пояс, один путь».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.10.2020
валюта курс
EUR 3.0521
USD 2.5990
RUB 3.3365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.10.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0521 +0.0346
USD 2.5990 +0.0456
RUB 3.3365 -0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0900
USD 2.6270 2.6330
RUB 3.3100 3.3240
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1750
EUR/RUB 93.0500 93.4000
USD/RUB 79.2500 79.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте