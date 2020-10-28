Более чем в 10 раз, до 2 миллионов долларов США, выросла сумма сделок на покупку, совершенных компаниями из Китая на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе-сентябре 2020 года.

В товарной структуре преобладали деревянные заготовки и обрезные пиломатериалы хвойных пород.

Как сообщили в пресс-службе БУТБ, всплеск интереса к биржевым торгам со стороны китайского бизнеса обусловлен не только благоприятной ценовой конъюнктурой, но и удобной логистикой, которую смогли предложить белорусские экспортеры.

В частности, с этого года появилась возможность покупать пилопродукцию на разных базисах поставки (многобазисные лоты), что позволило китайским компаниями самим выбирать наиболее подходящий для них пункт приемки товара.

Кроме того, существенно сократились сроки доставки за счет применения железнодорожного транспорта в рамках инициативы китайского правительства «Один пояс, один путь».