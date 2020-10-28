ЭКОНОМИКА РБ

НА ПОДСТАНЦИИ «110/10 КС-ОРША» ЭНЕРГЕТИКИ ЗАМЕНИЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВВОДЫ

11:31 29.10.2020 Персонал филиала «Оршанские электрические сети» выполнил на подстанции «110/10 КС-Орша» замену высоковольтных вводов 110 кВ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», в результате технического переоснащения подстанции возросла надежность электроснабжения жителей Оршанского региона. Высоковольтные вводы предназначены для подачи напряжения на трансформаторы, шунтирующие реакторы, выключатели и являются конструктивной частью данного энергооборудования. В рамках работ на подстанции «110/10 КС-Орша» маслонаполненные высоковольтные вводы 110 кВ, выработавшие свой ресурс, заменены на современные аналоги с твердой RIP-изоляцией. Новые вводы более долговечны, надежны и удобны в эксплуатации. Кроме того, они практически не требуют обслуживания.