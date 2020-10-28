Генеральный директор ОАО "Белшина" Андрей Бунаков считает, что предприятие способно генерировать прибыль. Об этом он заявил во время посещения

"Работа "Белшины" показывает, что предприятие способно генерировать прибыль. Мы работаем сбалансировано, получаем прибыль от реализации продукции, вовремя рассчитываемся с долгами. Несмотря на сложности на внешних рынках из-за пандемии, за последние 4 месяца смогли в полтора раза нарастить объемы производства и реализации, - скамзал директор. - Драйвером роста для "Белшины" должен стать завод сверхкрупногабаритных шин".

По словам гендиректора, на предприятии сейчас прорабатывают долгосрочную стратегию развития.

"У нас есть определенный план. Мы заключили контракт с консалтинговой компанией и разбили его на два этапа. Первый этап предполагает диагностику предприятия, выявление резервов и потенциала, которые будут эффективны в будущем, - отметил Андрей Бунаков. - После этого этапа будет составлена дорожная карта, в которой четко будет предписываться, что делать и какой эффект мы должны получить. Вторая часть - фактическое сопровождение дорожной карты с разработкой стратегии развития до 2030 года. К этой работе привлекаем специалистов, обладающих необходимыми компетенциями не только на шинном рынке, но и автомобилестроении".

Сейчас планы по экспорту на "Белшине" перевыполняют, при этом продажи идут как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Сейчас обсуждается вопрос повышения доли "Белшины" на внутреннем рынке - это касается шин массового потребления.

ОАО "Белшина" объединяет три шинных завода: крупногабаритных шин, массовых шин, сверхкрупногабаритных шин и механический завод, филиал "Белшина-агро", а также производство резиновых изделий в Кричеве. На предприятии освоено более 300 моделей шин. Здесь трудятся более 8 тыс. человек. Белорусские шины экспортируются в 60 стран мира.