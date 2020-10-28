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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ЗАПРОСАМ МАРТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В МИНИНФОРМ НАПРАВЛЕНО В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ОБРАЩЕНИЙ О БЛОКИРОВКЕ МОШЕННИЧЕСКИХ САЙТОВ


10:43 29.10.2020

По запросам организаций Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в текущем году в Мининформ направлено в 2 раза больше обращений о блокировке доступа к интернет-ресурсам, в том числе фишинговым сайтам. Такая информация прозвучала в рамках состоявшейся 28 октября в МАРТ встречи с представителями крупных торговых площадок и почтовых операторов, которые чаще всего сталкиваются с копированием своих сайтов в мошеннических целях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на встрече обсуждались проблемы, связанные с распространением фишинговых сайтов, а также обеспечением безопасности сделок на торговых площадках в интернете.

Представители торговых площадок и почтовых операторов озвучили следующие основные проблемы. Во-первых, фишинговые сайты обладают доменными именами, сходными до степени смешения с официальным интернет-ресурсом (содержат расширение через тире или точку, состоящее из сочетания нескольких букв или слова), и содержат изображение товарного знака, дублируют веб-дизайн и контент страниц официального интернет-ресурса.

Во-вторых, коммуникацию мошенники осуществляют через социальные сети и мессенджеры. При этом номера мобильных телефонов мошенников зачастую зарегистрированы за пределами Беларуси.

Наиболее часто осуществляются мошеннические атаки при осуществлении сделок С2С, когда одно физическое лицо продает товар другому, при этом мошенники, как правило, выступают в роли покупателя, предлагая осуществить расчет в безналичной форме посредством фишингового сайта.

Для совершения платежа или получения денежных средств от продажи имущества мошенники присылают, опять же посредством социальной сети или мессенджера активную ссылку, переходя по которой гражданин оказывается на фишинговом сайте, не замечая потенциальной опасности, поскольку фишинговый сайт практически полностью копирует контент с официального сайта.

В ходе встречи были выработаны концептуальные подходы по решению актуальных проблемных вопросов. В частности, было предложено совместными усилиями МАРТ и заинтересованных компаний организовать масштабную информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности граждан о мошеннических схемах, а также тех моментах, на которые необходимо обращать внимание продавцам и покупателям, чтобы не стать жертвами преступников.

По инициативе участников встречи МАРТ проработает возможность упрощения схемы ограничения доступа к фишинговым ресурсам с целью повышения оперативности их блокировки.
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