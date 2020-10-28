В ОАО «БЕЛАЗ» запущен в эксплуатацию роботизированный комплекс электродуговой металлизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», с его помощью проведены первые работы по нанесению износостойких покрытий на детали корпуса редуктора карьерных самосвалов большой грузоподъемности.

Карьерные самосвалы «БЕЛАЗ» работают в сложных условиях глубоких карьеров в режиме 24/365. Поэтому для обеспечения надежности работы механизмов машины при огромных нагрузках необходимо применение современных технологий упрочнения и уменьшения износа узлов и деталей.

Роботизированный комплекс (РК) предназначен для нанесения антикоррозионных, износостойких покрытий способом газотермического напыления деталей типа «кольцо» для улучшения их эксплуатационных свойств.

Новой РК – совместный проект компаний «БЕЛАЗ» и «Плакарт» (дочерняя компания корпорации «РОСНАНО», Москва). Российские партнеры разработали и изготовили комплекс по техническому заданию БЕЛАЗа, а при монтаже и вводе в эксплуатацию РК были применены совместные технологические решения специалистов БЕЛАЗа и «Плакарт».

В роботизированном комплексе объединены несколько процессов, таких как дробеструйная обработка, рекуперация абразивного материала, металлизация (нанесение покрытий) и очистка воздуха. Все процессы работают в замкнутом автоматическом цикле посредством системы программного управления SIEMENS и промышленных роботов ABB.

Введение нового оборудования позволит увеличить производительность (в 4 раза) и получить стабильное качество нанесения покрытий, а также исключить в процессе работ влияние вредных и опасных производственных факторов.