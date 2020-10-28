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ЭКОНОМИКА РБ
СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 2,8 МЛН РУБЛЕЙ
09:40 29.10.2020
В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-сентябрь 2020 года составила 2,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в доходах бюджета области это составило 0,2%.
Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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