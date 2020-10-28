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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОС О ФИНАНСОВОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ ОАО "БЕЛШИНА"


09:28 29.10.2020

Главное - выйти на окупаемость проектов по развитию ОАО "Белшина". Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия в Бобруйске.

"Белшина" - знаковое предприятие для нашей страны, важная опора белорусской экономики. Поэтому государство уделяет этому предприятию особое внимание. Мы внимательно следим за процессами, которые здесь идут. Для нас важно, чтобы предприятие имело четкие прогнозы на ближайшее будущее, - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства. - Сегодня мы обсуждали вопрос о трансформации предприятия, его финансовом оздоровлении. Потому что проекты, которые реализуются сейчас на "Белшине", достаточно затратные. Не так хорошо сложилась рыночная ситуация, которая позволила бы быстро вернуть эти деньги. Поэтому финансовая нагрузка на предприятие есть. И сейчас главное - выйти на окупаемость этих проектов. На предприятии работают в этом направлении. Мы рассматривали, за счет чего можно ускорить этот процесс. Отдача, конечно, будет. Сейчас исправляются недочеты, которые были допущены при планировании этих проектов".

Роман Головченко ознакомился с технологическими процессами на заводах крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Во время совещания обсудили ряд вопросов, касающихся модернизации производства. Здесь идет техническая и экономическая модернизация, во время которой реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, внедряется современное высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее автоматизацию производства.

На заводе СКГШ на заключительном этапе реализации находится инвестиционный проект "Освоение производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 57-63 дюйма с реконструкцией подготовительного цеха". Закуплено современное оборудование ведущих мировых компаний. Это позволило увеличить ассортимент и объем производства сверхкрупногабаритных радиальных ЦМК шин для самосвалов особо большой грузоподъемности. Во время реализации проекта выпущены опытные партии шин с посадочным диаметром 51, 57, 63 дюйма. До этого шины таких размеров выпускали только три компании в мире.

В ближайшую пятилетку на предприятии будут реализованы еще несколько инвестиционных проектов: создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с диаметром 25-29 дюймов; увеличение мощности по выпуску грузовых цельнометаллокордных шин.
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